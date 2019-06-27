البورقادي طنجاوي لموسمين

تعاقد فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، مع الحارس محمد أمين البورقادي، في عقد يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر.

ووقع البورقادي في كشوفات فارس البوغاز، بعد أن شكل متم الموسم الكروي الماضي، نهاية العقد الذي كان يربطه بفريقه السابق، الجيش الملكي.

واستغل الاتحاد نهاية عقد البورقادي مع الفريق العسكري، ليضمه إلى صفوفه، بعد أن تعاقد أمس الأربعاء، مع المدرب الجزائري نبيل نغيز، ليشرف على تداريبه.

ويملك بورقادي تجربة طويلة في البطولة الاحترافية، راكمها بفضل حمله ألوان عدة أندية وطنية، على غرار المغرب والوداد الفاسيين، والرجاء الرياضي، وأولمبيك خريبكة، والجيش الملكي.