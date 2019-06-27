وزارة أمزازي تُذكر بموعد اختبارات الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا

عممت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الخميس، تذكيرا للمترشحين المؤهلين لاجتياز اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مؤكدة أن اختبارات هذه الدورة ستجرى كما هو مقرر لها أيام 4 و5 و6 و8 يوليوز المقبل.

وأفادت وزارة أمزازي أنه ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا بالنسبة للمترشحين الممدرسين والامتحان الجهوي الموحد الخاص بالأحرار يومي 2 و3 يوليوز 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المترشحين الأحرار المؤهلين لاجتياز الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا ملزمون باجتياز اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي الخاص بالأحرار في الموعد المذكور أعلاه.

هذا، وسيتم الاعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا يوم 13 يوليوز 2019.