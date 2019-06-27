“كان 2019”.. الجزائر يؤكد عقدته للسنغال ويتأهل لثمن النهائي

حسم المنتخب الجزائري لكرة القدم، القمة التي جمعته بنظيره السنغالي، اليوم الخميس، لصالحه، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا، مصر 2019.

ونجح منتخب الجزائر في تسجيل هدف المباراة الوحيد، بعد مرور أربع دقائق على بداية الشوط الثاني للمواجهة، عن طريق مهاجم الترجي التونسي يوسف بلايلي.

وحافظ “ثعالب الصحراء” على تقدمهم إلى أن أعلن الزامبي جاني سيكازوي عن صافرة النهاية، بفوز وتأهل الجزائر لثمن نهائي الكأس القارية.

وأكد زملاء رياض محرز، بفوزهم اليوم، عقدة الجزائر للسنغال في نهائيات “الكان”، إذ لم يسبق لهذا الأخير، الفوز على “الخضر” في جميع المباريات التي جمعت المنتخبين في كأس أمم إفريقيا، والبالغ عددها أربع مواجهات، باحتساب مباراة اليوم، فاز الجزائر بثلاث منها، وانتهت واحدة بلا غالب ولا مغلوب.