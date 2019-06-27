بحضور لقجع.. أجواء رائعة بين “الأسود” في آخر حصة استعدادية للكوت ديفوار – فيديو

من القاهرة

خاض المنتخب المغربي لكرة القدم، عشية اليوم الخميس، على الساعة السادسة بالتوقيت المحلي المصري، الخامسة بالتوقيت المغربي، آخر حصة تدريبية إعدادية، استعدادا لمباراة الغد، أمام منتخب الكوت ديفوار، في ثاني مباريات المجموعة الرابعة، لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تقام حاليا في مصر.

وعرفت الحصة التدريبية، حضور جميع العناصر الوطنية، ومشاركتها في هذه الحصة، باستثناء خالد بوطيب، الذي خضع لتدريبات انفرادية، بسبب تعرضه لإصابة على مستوى الركبة، في الحصة التدريبية لأول أمس الثلاثاء.

وشهدت هذه الحصة التدريبية، أجواء رائعة بين العناصر الوطنية، وهو الأمر الذي يؤكد على جاهزيتها النفسية والمعنوية لهذه المباراة، والتي يراهن عليها من أجل ضمان المرور للدور الثاني.

العناصر الوطنية، كانت مدعمة أيضا من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، الذي حضر للحصة التدريبية، للمرة الثانية تواليا، بعد أن حضر حصة أمس الأربعاء أيضا.

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وسيخوض المنتخب الوطني، ثاني مباريات المجموعة الرابعة، أمام الكوت ديفوار، وستقام على أرضية ملعب “السلام”.

ويحتل المنتخب الوطني، المركز الأول في هذه المجموعة، من فوز في المباراة الأولى على ناميبيا، مناصفة مع منتخب الكوت ديفوار، الذي فاز هو الآخر في اللقاء الماضي، على جنوب إفريقيا، بنفس الحصة، هدف دون رد.