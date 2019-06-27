نجوى كرم تتحدث عن أسباب خضوعها لعملية تجميلية -فيديو

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، اليوم الخميس، الأسباب التي دفعتها لتغير شكل أنفها نهاية السنة الماضية، عبر إجراء عملية تجميلية.
وصرحت كرم ردا على سؤال “اليوم 24” في الندوة الصحفية الخاصة بمشاركتها في مهرجان موازين، أن أنفها كان يزعجها قليلا من ناحية الشكل، وكذلك بخصوص طريقة تنفسها.
وأضافت شمس الأغنية اللبنانية، أن تغير شكل أنفها ساعدها في تحسين طريقة التنفس الذي يحتاجه الفنان عادة في الغناء.
هذا، وكانت نجوى كرم قد غيرت شكل أنفها بشكل مفاجئ، الأمر الذي لم يرق معجبيها، وقالوا أن شكل أنفها قبل العملية كان أفضل.
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