استشهاد الشاب محمد عبيد برصاص الاحتلال في العيسوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد الأسير المحرّر محمد سمير عبيد (22 عاما)، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت إثر قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية مساء اليوم، الخميس، في بلدة العيسوية بالقدس، بحسب ما أكّدته الطّواقم الطبيّة.
وكان أهالي البلدة قد نظّموا وقفةً احتجاجية مساء اليوم، الخميس، استنكارًا لسياسة العنف والعقاب الجماعيّ الّتي ينتهجها الاحتلال بحقّهم.
بعد أن أطلقت قوّات الاحتلال النّار على حافلةٍ كانت تقل أطفالًا ونساء في البلدة، ليلة أمس الأربعاء، بحسب مصادر فلسطينية.
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