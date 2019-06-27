

وقع تفجيران انتحاريان في العاصمة التونسية، صباح اليوم الخميس، أديا إلى وقوع إصابات، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية التونسية.

وقد استهدف التفجير الأول دورية أمنية وسط العاصمة تونس في شارع شارل ديغول، قرب السفارة الفرنسية، نفذه انتحاري بحزام ناسف، وقد أصيب خمسة أشخاص بينهم 3 مدنيين ورجلا أمن.

ووقع الانفجار الثاني في موقف سيارات مقر مكافحة الإرهاب وسط العاصمة، ووفقا لوسائل إعلام فإن الانتحاري الثاني كان على دراجة هوائية وفجر نفسه عند اقتراب رجال الأمن منه، وأصيب 4 رجال أمن في هذا التفجير بحسب وزارة الداخلية.

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وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن «شخصاً أقدم على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بشارع شارل ديغول بالعاصمة».

وأسفر التفجير عن إصابة رجلي أمن وثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة. وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعبر موقع «فيسبوك» كتب أنيس مقعدي، الناطق باسم الأمن الرئاسي ما يفيد بتأكيد غلق الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي ذهابا وإيابا على مستوى شارع الحبيب بورقيبة قرطاج.