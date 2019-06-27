بوتين: الأوضاع في منطقة الخليج قابلة للانفجار

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأوضاع في منطقة الخليج أصبحت قابلة للانفجار على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وقال بوتين، في مقابلة مع صحيفة "Financial Times" اليوم الخميس، إن الأوضاع في العالم بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص لم تصبح أفضل، بل العكس، صارت أكثر دراماتيكية وهي قابلة للانفجار.

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