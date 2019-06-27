البصرة ثاني أعلى درجة حرارة بالعالم بعد مدينة كويتية

احتلت محافظة البصرة المرتبة الثانية كأعلى درجة حرارة في العالم، اليوم الخميس، بعد مدينة مطربة الكويتية. وقال رئيس منبئين جويين أقدم مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي محمود عبد اللطيف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أعلى درجات الحرارة بالعالم سجلت اليوم الخميس 27/ حزيران / 2019 في مطربة الكويتية وبعدها البصرة بالمرتبة الثانية بعد".



وأضاف عبد اللطيف، أن "الرصد الصحيح الرسمي في مطار البصرة ومحطة رصد حي الحسين في البصرة لدرجة الحرارة هي 50.2".

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