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الإعلام الامني تعلن مقتل مواطن واصابة 10 آخرين بانفجار عبوتين في كركوك

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اعلنت خلية الإعلام الامني، الخميس، عن مقتل مواطن واصابة 10 آخرين بانفجار عبوتين في كركوك.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عملا ارهابيا بانفجار عبوتين ناسفتين بشكل منفصل داخل عجلتين نوع "كوستر" في منطقة راسه جسر والآخرى في منطقة ساحة الاحتفالات بمحافظة كركوك".

وأضاف أن الانفجارين "أدى الى استشهاد مواطن وإصابة ١٠ آخرين".


وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بانفجار عبوتين الاولى داخل سيارة لنقل الركاب والاخرى داخل مرآب في كركوك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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