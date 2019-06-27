اصابة ستة مواطنين على الاقل بانفجار عبوة ثانية داخل مرآب في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة ثانية كانت موضوعة داخل كراج للسيارات في منطقة راس الجسر في كركوك انفجرت قبل قليل، ما ادى الى اصابة ستة مدنيين".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب".



وافاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن ثمانية مدنيين اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارة لنقل الركاب في كركوك.