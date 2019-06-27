منظمات دولية تحذر من "كابوس إنساني" بإدلب السورية

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالخميس 2019/6/27 10:26 مساء بتوقيت أبوظبي
أعمدة دخان تتصاعد في سماء إدلب - أرشيفية
حذر رؤساء منظمات دولية تعمل في المساعدات الإنسانية، الخميس، في نيويورك من "كابوس إنساني" في محافظة إدلب السورية.
وأطلقت المنظمات الدولية حملة عالمية للتوعية بالمأساة التي يعيشها 3 ملايين شخص، بينهم مليون طفل، تهددهم المعارك في إدلب.
وقال هؤلاء المسؤولون في شريط مصور سيبث على مواقع التواصل الاجتماعي "إدلب على حافة كابوس إنساني من دون أي إجراء".
وأضافوا أن "عددا كبيرا من المدنيين قضوا"، و"حتى الحروب لها قوانين".
وطالبوا بحماية المدنيين في المحافظة، معربين عن أسفهم لشن هجمات على المستشفيات والمدارس والأسواق.
وتسيطر هيئة تحرير الشام الإرهابية (الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا) على القسم الأكبر من المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، كثف الجيش السوري وحليفته روسيا قصف المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون.
وقتل أكثر من 470 مدنيا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ونزح أكثر من 330 ألفا حسب الأمم المتحدة.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في بيان "إن أسوأ مخاوفنا في طور التحقق"، علما بأنه ينبه مجلس الأمن إلى خطورة الوضع في إدلب منذ أسابيع.
وإضافة إلى لوكوك شارك خصوصا في الشريط المصور هنرييتا فور من منظمة اليونيسف، ويان إيجلاند من المجلس النرويجي للاجئين، وكارولين مايلز من منظمة "سايف ذي تشيلدرن"، وآبي ماكسمان من "أوكسفام أمريكا"، وديفيد ميليباند من "اللجنة الدولية للإنقاذ"، وديفيد بيسلي من "برنامج الأغذية العالمي".
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