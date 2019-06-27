مقتل شخص وإصابة 17 في انفجار بكركوك العراقية

قالت مصادر في الشرطة العراقية، الخميس، إن شخصا قتل وأصيب 17 آخرون على الأقل إثر انفجار قنبلة في مدينة كركوك في الساعات الأولى من المساء.



وأصاب الانفجار حافلة ركاب مزدحمة لدى مرورها بوسط المدينة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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والثلاثاء الماضي، لقي 4 أفراد من الشرطة حتفهم بعد انفجار قنبلة في كركوك، كما فتح مسلحون مجهولون النار على قرية على بعد 65 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من المدينة فقتلوا 3 من السكان.

وينشط تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة، رغم إعلان النصر على التنظيم داخل الأراضي العراقية في ديسمبر/كانون الأول 2017.

لكن التنظيم انتقل منذ ذلك الحين إلى هجمات بأسلوب الكر والفر، وأعاد مقاتلوه تجميع صفوفهم في سلسلة جبال حمرين في الشمال الشرقي، والتي تمتد من محافظة ديالى على الحدود مع إيران، عبر محافظة صلاح الدين في الشمال وصولا إلى جنوب كركوك.