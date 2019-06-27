قائد بالجيش الليبي: متقدمون في كافة محاور العاصمة

أكد اللواء فوزي المنصوري قائد غرفة عمليات إجدابيا والمكلف بقيادة محور عين زارة، اليوم الخميس، أن جميع محاور العاصمة طرابلس بدون استثناء أوضاعها ممتازة جداً ولا تعاني من أي خلل، وفي جاهزية تامة وبانتظار التعليمات فقط.



وقال المنصوري، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية": "لا يخفى على الجميع أن المليشيات حاولت مرارا وتكرارا الهجوم على جميع المحاور فكانت النتيجة العشرات من القتلى والجرحى، ولم نترك مواقعنا ولم ننسحب قيد أنملة، فلجأ إلى شراء الذمم من عديمي الوطنية والشرف في مدينة غريان".

وشدد المنصوري على أن ما حدث في غريان “لا يعني إلا المزيد من الإصرار والمُضي قُدما لتحرير ليبيا من الإرهابيين والمليشيات، مؤكدا أن سقوط أجزاء من مدينة غريان في قبضة المليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق غير الدستورية لا يعني نهاية الحرب أو أن العدو قد انتصر.

واختتم المنصوري مؤكدا أن الثقة في الجيش الليبي ومن سانده من الوطنيين ستقضي على الإرهاب في المنطقة الغربية كما قضى عليه في بنغازي، بعد أن سيطروا على معسكر الصاعقة والسيطرة الكاملة على مدينة بحجم بنغازي.

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وفي سياق متصل، أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، في كلمته، أهمية وحدة القبائل والعشائر الليبية في العمل على استقرار البلاد من خلال محاربة الإرهاب والفوضى في كل أنحاء البلاد.

وشدد صالح، خلال لقائه وفدا من مشايخ وأعيان ووجهاء قبيلة اقماطة بمدينة القبة شرقي البلاد، على دور القبائل في المساهمة بشكل فاعل في بناء دولة المؤسسات والقانون، وأن الليبيين ليس بينهم خلاف، بل يحتاجون إلى تطبيق الدستور والقانون باعتبارهما الفيصل بين الجميع في الحقوق والواجبات.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي إن اللقاء شهد حضور عدد من النواب، هم علي السعيدي وبدر النحيب وإبراهيم الدرسي وعميدي بلديتي درنة والقبة.

وألقى مشايخ وأعيان ووجهاء قبيلة اقماطة خلال اللقاء كلمات للتعبير عن تأييدهم لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيله صالح في جميع مواقفه وقراراته السياسية.

وألقى أعضاء مجلس النواب الليبي الحاضرون اللقاء كلمات معبرة عن الواقع الذي تعيشه البلاد، كما طرحوا رؤاهم حول ما يجب تنفيذه حتى تستقر الأوضاع في ليبيا.

واختتم اللقاء بتقديم وفد مشايخ وأعيان قبيلة اقماطه درع تكريم للمستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب تقديرا لجهوده ودوره الوطني تجاه دولة ليبيا وشعبها.