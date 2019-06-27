اعتقال 6 أشخاص لتورطهم في اغتيال رئيس الأركان الإثيوبي

أعلنت وسائل إعلام إثيوبية، الخميس، اعتقال 6 أشخاص في العاصمة أديس أبابا، دون تحديد هويتهم، لتورطهم في اغتيال رئيس الأركان "ساييري ماكونين" خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في إقليم أمهرة شمالي البلاد.

والسبت، اقتحمت مجموعة مسلحة غير معلومة الهوية مكتب رئيس إقليم أمهرة، وبالتوازي اقتحمت مجموعة أخرى مكتب مستشاره.

وتسارعت وتيرة الأحداث بشكل كبير، وخلال الساعات الأولى من فجر الأحد قُتل رئيس إقليم أمهرة ومستشاره في تبادل لإطلاق النار مع مجموعة أخرى كانت تحاصر مقر الولاية من الخارج.

قطعت خدمة الإنترنت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة بالإقليم الإثيوبي، ولم تسلم عاصمة الولاية "بحر دار" من العنف، إذ استمر إطلاق النار لمدة 4 ساعات ثم توقف.

وفي التوقيت نفسه قتل الجنرال المتقاعد "جيزاي ابيرا"، ورئيس الأركان الإثيوبي "ساييري ماكونين" أثناء وجودهما في منزل الأخير في أديس أبابا، على يد حارسه الشخصي.

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وتتهم الحكومة الإثيوبية أسامنيو تسيجي قائد الأمن السابق في أمهرة بالتخطيط للهجمات التي قتل فيها رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومسؤولان آخران في بحر دار، ورئيس الأركان وجنرال آخر على بعد نحو 804 كيلومترات من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وظهر آبي أحمد، بالزي العسكري على التلفزيون الرسمي، للإعلان عن تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة، متهماً "جهات مأجورة" بالوقوف خلف ذلك.

والإثنين الماضي، أعلنت السلطات الإثيوبية، القبض على العميد تفرا مامو، قائد القوات الخاصة في إقليم أمهرة؛ لتورطه في محاولة الانقلاب ومقتل أسامنيو تسيجي متأثراً بجراح أصيب بها خلال ملاحقة أمنية له.

وتشكلت قوى أمنية مشتركة من الجيش والشرطة لمتابعة الأوضاع في الإقليم.

يذكر أن إقليم أمهرة هو ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة، ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في البلاد.