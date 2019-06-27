ألمانيا تعتقل مشتبها به في هجمات باريس عام 2015

قال ادعاء ولاية ساكسونيا الألمانية، الخميس، إن السلطات اعتقلت رجلا من البوسنة يُشتبه في ضلوعه في هجمات نفذها تنظيم داعش في باريس قبل 4 سنوات وأدت إلى مقتل 130 شخصا.



وأضاف الادعاء أن المشتبه به الذي يبلغ من العمر 39 عاما اعتقل الأسبوع الماضي بعد تحقيق بشأن 3 أشخاص من البوسنة للاشتباه في انتهاكهم قانون مراقبة أسلحة الحروب الألماني، الذي ينظم صنع وبيع ونقل الأسلحة المستخدمة في الصراعات.

Advertisements

وأصدرت بلجيكا أمر اعتقال أوروبي للرجل للاشتباه في دعمه الإرهابين الذين نفذوا الهجمات في باريس في عام 2015 وفي بلجيكا بعد ذلك بعام.

وقال الادعاء إن الرجل محتجز لحين تسليمه، دون الخوض في تفاصيل بشأن موعد التسليم، مضيفا أن وحدات الشرطة الخاصة لم تعثر على أسلحة في حوزته عند اعتقاله.

وصدر حكم في بلجيكا العام الماضي بالسجن 20 عاما على صلاح عبدالسلام، المشتبه به الرئيسي الذي لا يزال على قيد الحياة في هجمات باريس، لتبادله إطلاق النار مع الشرطة في بروكسل.

ويقبع عبدالسلام في سجن فرنسي بانتظار محاكمته لدوره في الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وقد لا تبدأ محاكمته إلا في أواخر عام 2020.