ولي العهد السعودي ورئيس كوريا الجنوبية: الإرهاب لا دين له

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ورئيس كوريا الجنوبية "مون جي إن" على أن الإرهاب قضية عالمية لا ترتبط بجنسية أو دولة أو دين معين.

وجاء في بيان مشترك صدر، الخميس، بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى كوريا، أن الجانبين ناقشا جهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب، وأدانا بشدة الإرهاب بأشكاله كافة".

وأضاف البيان أن الرئيس مون جي إن بحث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستقبل تطوير العلاقات الثنائية، بجانب القضايا الإقليمية والدولية، واتفقا الجانبان على توسيع نطاق التعاون بين السعودية وكوريا الجنوبية في جميع العلاقات الثنائية.

ولفت البيان المشترك إلى أن "الرئيس الكوري مون جاي إن والأمير محمد بن سلمان يعربان عن رضاهما حول توسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الرعاية الصحية والخدمات الطبية وتقنيات التواصل والمعلومات والثقافة والتعليم بما يتوافق مع رؤية 2030".

وأوضح البيان أن "الرئيس الكوري أكد دعم حكومته لرؤية 2030 السعودية، واتفق الجانبان على وجود اهتمام مشترك بينهما، ألا وهو تعزيز شراكات رؤية 2030 عن طريق لجنة الرؤية السعودية الكورية 2030"، مبينا أن "الجانبين اتفقا على تنويع وتوسيع التعاون الثنائي في مجال الصناعات الجديدة التي تلبي احتياجات حقبة الثورة الصناعية الرابعة على وجه الخصوص، واتفق الجانبان أن الدولتين ستبذلان جهودا مشتركة لخلق فرص وظيفية للشباب في الدولتين، في مقدمتها مجالات الصناعة الحديثة المستقبلية".