إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مسجد بغرب فرنسا

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أحد المساجد بمدينة بريست

قال الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غربي البلاد يوم الخميس.

وقال جان فيليب ريكاب رئيس الادعاء في بريست إن المسلح فتح النار لدى خروج المصلين من المسجد الواقع بضاحية بونتانيزن.

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وأضاف ريكاب لرويترز أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان إطلاق الرصاص له دوافع دينية أو شخصية أو يرتبط بعوامل أخرى.

وذكرت محطة فرانس 3 التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا.