مسؤول إيراني: أميركا تريد الحوار في ظل حرب اقتصادية ولكن عليها أولا “وقف إطلاق النار”

جدة - عمرو شويل أعلن مسؤول إيراني أن بلاده لن تكون مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إلا بعد “وقف لإطلاق النار في الحرب الاقتصادية”.

وقال المسؤول الإيراني، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس في فيينا: “الولايات المتحدة تريد مفاوضات، لكننا في حالة حرب اقتصادية، وبدء التفاوض يتطلب وقفا لإطلاق النار”.

وكشف المسؤول الإيراني عن بعض الشروط التي تطرحها إيران مقابل خوضها المفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أن المرحلة الأولى في الهدنة الاقتصادية يجب أن تتمثل في ضمان قدرة بلاده على بيع نفطها والحصول على العائدات.

وأضاف المصدر: “على الأوروبيين شراء النفط منا أو إعطاؤنا المال مقابله، وتجب العودة إلى مستوى التصدير الذي كان قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية”.