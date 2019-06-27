الان تتابع رئيس بلدية إسطنبول لأنصاره: لقنتم أعداء الديمقراطية الدرس اللازم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل الآلاف من أنصار أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية اسطنبول الجديد، بتوليه مهام منصبه رسميا، اليوم الخميس، بعد أيام من توجيهه ضربة انتخابية مؤلمة للرئيس رجب طيب أردوغان فى انتخابات الإعادة التى اعتبرت اختبارا للديمقراطية فى البلاد. وقال في كلمة لأنصاره: “لقنتم أعداء الديمقراطية الدرس اللازم”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية إسطنبول لأنصاره: لقنتم أعداء الديمقراطية الدرس اللازم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.