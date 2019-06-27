شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين بإطلاق نار خارج مسجد في فرنسا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس) قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد بمدينة بريست غربي البلاد، اليوم (الخميس)، رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين. قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد بمدينة بريست غربي البلاد، اليوم (الخميس)، رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين. وذكرت محطة فرانس 3 التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقاً.



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