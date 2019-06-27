شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات إنسانية تحذر من «كابوس» في إدلب السورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم)

حذر رؤساء منظمات إنسانية في مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم (الخميس)، من «كابوس إنساني» في محافظة إدلب السورية، مطلقين حملة عالمية للتوعية على المأساة التي يعيشها ثلاثة ملايين شخص تهددهم المعارك، بينهم مليون طفل.

وقال هؤلاء المسؤولون في شريط مصور سيبث على مواقع التواصل الاجتماعي: «إدلب على حافة كابوس إنساني من دون أي إجراء».

واضافوا بأن «عدداً كبيراً من المدنيين قضوا» في المعارك، مطالبين بحماية المدنيين في إدلب، ومعربين عن أسفهم لشن هجمات على المستشفيات والمدارس والاسواق.

من جهتها دعت كبيرة مستشاري المبعوث الدولي للأزمة في سورية نجاة رشدي، اليوم، الدول الأعضاء لدعم الأولويات الإنسانية العاجلة للأمم المتحدة في سورية، وأدانت العنف المتصاعد في شمال غربي سورية، لما له من أثر كارثي على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية. مؤكدة انه من المخزي ترك آلاف الاطفال هناك في ظروف إنسانية متدهورة ودون رعاية او حماية.