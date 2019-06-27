شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: لا شروط مسبقة في محادثات التجارة مع الصين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم (الخميس)، إنه لا توجد شروط مسبقة قبل أي محادثات تجارية مع الصين، وذلك قبيل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ مطلع الأسبوع القادم.
وأضاف كودلو في مقابلة مع فوكس نيوز: أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات محددة قبل اجتماع الزعيمين.
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