شكرا لقرائتكم خبر عن ماي تطالب المجتمع الدولي بالوقوف ضد نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اليوم (الخميس)، المجتمع الدولي بالوقوف والتصدي لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وقالت في بيان لها اليوم قبيل وصولها إلى اليابان للمشاركة في أعمال قمة العشرين: «يجب على المجتمع الدولي الوقوف ضد نشاط إيران المزعزع للاستقرار، وينبغي أن تكون أولويتنا هي خفض التصعيد بصورة عاجلة».

ودعت إلى إيجاد حل دبلوماسي للوضع الحالي بعد تصاعد المخاوف من مواجهة في المنطقة إثر التصرفات الإيرانية الاستفزازية المتكررة، موضحة أن محاربة الإرهاب والتغييرات المناخية ستكون في مقدمة أجندات محادثات قادة مجموعة العشرين.