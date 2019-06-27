مقتل 19 شخصا إثر انهيار منجم في الكونغو الديمقراطية

أعلنت شركة "كاموتو كوبر" التابعة لعملاق المواد الأوليّة السويسري غلينكور، "مقتل 19 شخصًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر انهيار داخل منجم تستثمره".
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