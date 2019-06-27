أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، خلال كلمة له في جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، أنّ "روسيا تعمل جاهدة لإحراز تقدّم في العمليّة السياسيّة، وهدفنا الاستراتيجي يتمثّل بإطلاق العملية السياسية".
وركّز على أنّ "الإرهابيين وبخاصة "جبهة النصرة" يواصلون الاعتداءات على مواقع القوات السورية والمدنيّين وقاعدة حميميم"، لافتًا إلى أنّ "ضمان الاستقرار لا يتمّ إلّا باحترام سيادة سوريا، وتغيير المجموعات الإرهابية لمسمياتها لا يغيّر من الحقيقة وهويّتها".
وأوضح سافرونكوف "أنّنا نتواجد في سوريا بناءً على طلب من الحكومة الشرعية"، مؤكّدًا أنّه "لا بدّ من تقديم المساعدة في إعادة الإعمار عبر احترام القانون الدولي بالتعاون مع السلطات السورية ودعم عودة المهجرين، وروسيا ستواصل تزويد سوريا بدعم شامل لإعادة البنى التحتية"، ومشدّدًا على أنّ "سوريا دولة أساسيّة في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر سافرونكوف: روسيا تعمل جاهدة لإحراز تقدم بالعملية السياسية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.