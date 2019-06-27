أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هنري حلو أن "هناك تباينًا في وجهات النظر بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس حزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، لكن هناك علاقة قديمة تجمعهما ولن يخرجا عنها"، مشيرًا إلى أن "هناك اجتماعًا ليس بعيدًا يجمع الحريري وجنبلاط".
ولفت حلو، في حديث تلفزيوني، إلى أن "الحريري موجود وسيقوم بكل ما يمكنه"، مضيفًا أنه "رئيس حكومة قوي".
كانت هذه تفاصيل خبر حلو: جنبلاط والحريري لن يخرجا عن العلاقة القديمة بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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