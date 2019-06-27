حلو: جنبلاط والحريري لن يخرجا عن العلاقة القديمة بينهما

أكّد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هنري حلو​ أن "هناك تباينًا في وجهات النظر بين رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ورئيس حزب "​التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، لكن هناك علاقة قديمة تجمعهما ولن يخرجا عنها"، مشيرًا إلى أن "هناك اجتماعًا ليس بعيدًا يجمع الحريري وجنبلاط".

ولفت حلو، في حديث تلفزيوني، إلى أن "الحريري موجود وسيقوم بكل ما يمكنه"، مضيفًا أنه "رئيس حكومة قوي".