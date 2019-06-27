اللقاء الكاثوليكي: للطائفة مرجعية واحدة وهي البطريرك العبسي

أكدت الهيئة التنفيذية للقاء الكاثوليكي أن "ل​طائفة الروم الملكيين الكاثوليك​ مرجعية عليا واحدة ووحيدة تنطق باسمها في كل زمان ومكان وهي البطريرك ​يوسف العبسي​"، مشددة على ان "​التعيينات​ والتسميات والمواقف والاراء المعبرة عن الكنيسة الملكية تعود حصرا لغبطته".

وفي بيان لها تمنت الهيئة على "المصطادين بالماء العكر التوقف عند هذا الحد على اعتبار ان مصلحة ابناء الطائفة العليا تقضي بان يكون لها رأس واحد هو غبطة البطريرك".