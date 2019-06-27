الحريري بحث مع وفد من منطقة "إيل دو فرانس" الفرنسية بسبل التعاون

التقى رئيس اوزراء ​سعد الحريري​، في "الساري الحكومي"، وفدًا من منطقة "إيل دو فرانس" الفرنسية برئاسة رئيسة المنطقة فاليري بيكريس (Valerie Pecresse). وأوضحت بيكريس أنّ "البحث تناول التعاون بين منطقة "إيل دو فرانس ولبنان، ولا سيما مع ​بلدية بيروت​ وعدد من الجامعات اللبنانية الكبرى كالمعهد العالي للأعمال و"​جامعة القديس يوسف​" و​مهرجانات بعلبك​".

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