الصليب الاحمر انقذ 5 فلسطينيين غرقوا اثناء السباحة في عكار

تسببت التيارات البحرية على الشاطئ الشمالي قبالة بلدة الشيخ زناد - عكار بغرق 5 شبان فلسطينيين كانوا يسبحون في هذه المنطقة، فسارع الاهالي الى نجدتهم وانقاذهم. وتولى عناصر ​الصليب الاحمر​ نقلهم الى ​مستشفى​ الخير في ​المنية​.

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