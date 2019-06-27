OTV: إلغاء المؤسسة العامة لضمان الاستثمارات بداية لعملية الاصلاح

أفادت مصادر متابعة للـOTV بأن "قرار إلغاء ​المؤسسة العامة لضمان الاستثمارات​ بداية لعملية الاصلاح في المؤسسات التي لا مردود أساسي لها ولا عمل لها".

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