يوحنا العاشر يترأس صلاة الغروب غدا في دمشق بمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس

يترأس بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​، غدًا الجمعة، صلاة الغروب التي ستقام بمناسبة ​عيد القديسين​ الرسولين بطرس وبولس مؤسسي ​الكرسي الأنطاكي​، عند السادسة من في دير مار بولس في تل كوكب - ​ريف دمشق​، بمشاركة وحضور المطارنة والأساقفة وتنقل عبر أثير راديو صوت النعمة.

كما يترأس قداسًا عند التاسعة والنصف من صباح بعد غد السبت، بعد صلاة السحر، في الكاتدرائية المريمية بدمشق، بمشاركة وحضور المطارنة والأساقفة، وينقل القداس عبر أثير راديو "صوت النعمة".