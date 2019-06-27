أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، "أنّنا نناقش موازنة كل وزارة بندًا بندًا، وهناك جمعيات تأخذ مساهمات ماليّة من أكثر من وزارة، والإصلاح يتطلّب التدقيق لعدم حصول ازدواجيّة"، لافتًا إلى أنّ "وزير الصحة العامة متجاوب معنا، لأنّ لديه رغبة أن يقوم بتخفيض تدريجي في ما يتعلّق بالازدواجيّة".
وبيّن في تصريح تلفزيوني، أنّ "هناك أكثر من 3200 مليار دين للضمان الإجتماعي، والمطلوب من الدولة أن تدفع القسط للضمان"، كاشفًا أنّ "جبقر وعدنا باعتماد آليّة لتخفيض أسعار الدواء بدءًا من شهر آب المقبل، وطلبنا تقييم أوضاع المستشفيات الحكومية". وركّز على "أنّنا سنخفّف من الأعباء في القطاع الصحي الرسمي عبر تقييمٍ للتوظيف".
وتوقّع كنعان أن "ننتهي لجنة المال مساء الإثنين من مناقشة الموازنة"، مشيرًا إلى أنّ "80 بالمئة من الموازنة أُقرّ وهناك تقدّم كبير لإنجاز العالق من البنود أوّل الأسبوع المقبل". وأكّد أنّ "الموازنة ستكون قريبًا، والعجز سيكون حقيقي والإصلاحات ستكون بنيويّة".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان توقع انتهاء مناقشة الموازنة الإثنين: جبق سيعتمد آلية لتخفيض اسعار الدواء بدءا من آب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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