سفير الكويت في مجلس الأمن: الأزمة الإيرانية لن تحل إلا بالحوار

أكّّد السفير الكويتي في مجلس الأمن الدولي منصور العتيبي أن "هناك قناعة لدى الجميع في ​الأمم المتحدة​ بأن الأزمة الإيرانية لن تحل إلا بالحوار"، مشيرًا إلى "أننا نتمنى أن يكون هناك حوار بين واشنطن وطهران لخفض التوتر في المنطقة".

ولفت العتيبي إلى أن "الخلافات بين الإخوة في الخليج يضعف موقفنا إقليميًا ودوليًا".