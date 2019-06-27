اشار النائب ​علي درويش​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى ان "‏قانون إعفاء أولاد ​المرأة اللبنانية​ المتزوجة من غير لبناني، والحائزين على إقامات مجاملة، من الاستحصال على إجازة عمل، والذي تقدمنا به في ​كتلة الوسط المستقل​، هو خطوة اولى وخرق للجدار الفاصل نحو حق اعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها".

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كانت هذه تفاصيل خبر درويش: إعفاء أولاد اللبنانية المتزوجة من غير لبناني من إجازة العمل خطوة اولى نحو حق الجنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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