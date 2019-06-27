لجنة الشؤون الخارجية الأميركية تنشر نص شهادة وزير الخارجية السابق ريكس تيليرسون

نشرت ​لجنة الشؤون الخارجية​ في ​مجلس النواب الأميركي​ نص شهادة وزير الخارجية السابق ​ريكس تيليرسون​، جاء فيه: "خلافات قطر و​السعودية​ من جهة وقطر و​الإمارات​ من جهة أخرى تعود لثروة قطر ولعبها دورًا فعالًا في المنطقة"، مضيفًا أن "​أمير قطر​ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ينظر للأمام ويتمتع وزوجته بعقلية إصلاحية وذلك يخلق ضغوطًا على الآخرين في المنطقة".

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