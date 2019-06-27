أكد قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب "أهمية دور الأونروا في تأمين كافة الخدمات لأبناء شعبنا في التجمعات والمخيمات الفىسطينية"، مشيرًا إلى أنها "الشاهد الحي على نكبة فلسطين وتهجيىر شعبنا من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وشدد أبو عرب، خلال استقباله وفدًا من وكالة "الأونروا" في مكتبه بعين الحلوة، على "حق شعبنا الفلسطيني في العودة الى أرضه وممتلكاته، وجميع المؤامرات ستفشل، ولن تغري شعبنا أموال مؤتمر المنامة التآمري، ولن تثنيه الضغوطات مهما كبرت عن أهدافه الوطنية في قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف"، معربًا عن "تقديره للعمل الذي تقوم به الأنروا من خدمات رغم الضغوطات وشح المساعدات التي تتعرض لها"، لافتًا الى "التعاون والتنسيق الدائم بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح والسفارة الفلسطينية ووكالة الأونروا في لبنان لنا فيه خدمة لشعبنا".
خلال اللقاء، جرى بحث الأوضاع العامة في المخيمات الفلسطينية في لبنان بشكل عام، ومخيم عين الحلوة بشكل خاص، حيث أكد مدير أمن الأنروا محمد حيدر أهمية التعاون بين الأونروا والجهات الفلسطينية الرسمية داخل المخيمات لتامين سلامة مقراتها وموظفيها، مشددًا على أن مهام الأنروا في المخيمات خدماتية".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء أبو عرب بحث مع وفد من الأنروا الأوضاع العامة في المخيمات الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.