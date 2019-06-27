اللواء أبو عرب بحث مع وفد من الأنروا الأوضاع العامة في المخيمات الفلسطينية

أكد قائد الأمن الوطني ال​فلسطين​ي في لبنان ​اللواء صبحي أبو عرب​ "أهمية دور ​الأونروا​ في تأمين كافة الخدمات لأبناء شعبنا في التجمعات والمخيمات الفىسطينية"، مشيرًا إلى أنها "الشاهد الحي على نكبة فلسطين وتهجيىر شعبنا من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد أبو عرب، خلال استقباله وفدًا من وكالة "الأونروا" في مكتبه ب​عين الحلوة​، على "حق شعبنا الفلسطيني في العودة الى أرضه وممتلكاته، وجميع المؤامرات ستفشل، ولن تغري شعبنا أموال مؤتمر ​المنامة​ التآمري، ولن تثنيه الضغوطات مهما كبرت عن أهدافه الوطنية في قيام ​الدولة الفلسطينية​ وعاصمتها ​القدس​ الشريف"، معربًا عن "تقديره للعمل الذي تقوم به الأنروا من خدمات رغم الضغوطات وشح المساعدات التي تتعرض لها"، لافتًا الى "التعاون والتنسيق الدائم بين ​منظمة التحرير الفلسطينية​ و​حركة فتح​ و​السفارة الفلسطينية​ ووكالة الأونروا في لبنان لنا فيه خدمة لشعبنا".

خلال اللقاء، جرى بحث الأوضاع العامة في ​المخيمات الفلسطينية​ في لبنان بشكل عام، و​مخيم عين الحلوة​ بشكل خاص، حيث أكد مدير أمن الأنروا محمد حيدر أهمية التعاون بين الأونروا والجهات الفلسطينية الرسمية داخل المخيمات لتامين سلامة مقراتها وموظفيها، مشددًا على أن مهام الأنروا في المخيمات خدماتية".