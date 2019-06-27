مراد: يجب أن تكون الكفاءة عنواناً عريضاً لفرص العمل والتوظيف

أكّد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، خلال حفل تخرّج طلاب ​الجامعة اللبنانية الدولية​ في رياق أنه "يجب أن تكون الكفاءة عنواناً عريضاً لفرص العمل والتوظيف"، مشيرًا إلى أن " الحمل سيكون ثقيلاً على الدولة بسبب كمية الخريجين وهذا ما يحتّم تعزيز نظرية توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب والخروج من التوظيف بناء على المحاصصة السياسية أو الطائفية".

ورأى مراد، في كلمته، أن "​البقاع​ لم يكن يوماً خارجاً عن الدولة أو متمرداً عليها مهما حاولوا إلباسه هذه الصفة"، لافتًا إلى أنه "لا يوجد في رياق و​بعلبك​ و​الهرمل​ وعرسال خارجون على القانون إنما أناس مع القانون لكنهم مظلومون لأن الدولة لم تعطهم حقوقهم".

وأوضح "أنني أعلم أن معاناة أهالي البقاع كبيرة. أعدكم أن أبقى واحداً منكم وأن أعمل مع نواب المنطقة على نخفيف هذه المعاناة".