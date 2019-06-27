التوحيد العربي: وهاب لم يتحدث مع حزب الله في موضوع إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري

أكّد ​حزب التوحيد العربي​، في بيان توضيحي صدر عن أمانة الاعلام فيه، أنه "ورد على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن موجز المساء خبر عنوانه "وهاب: ​حزب الله​ خانني"، مشيرًا إلى أن "هذا الخبر من نسج الخيال جملة وتفصيلاً لأن رئيس الحزب ​وئام وهاب لم يتحدث أصلاً مع "حزب الله" في موضوع إنتخاب أعضاء ​المجلس الدستوري​ ولم يكن هناك مرشح درزي للمنصب غير القاضي أبو غيدا لذا فالخبر مختلق ولا أساس له من الصحة بل هو أقرب الى الخيال".

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