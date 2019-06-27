متفرغو اللبنانية: لتعليق الإضراب بعد المؤتمر الصحافي لوزير التربية غدا

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان، أنها "عقدت اجتماعًا استثنائيًا في مقرها، برئاسة يوسف ضاهر وحضور الأعضاء، ناقشت فيه توصيات الجمعيات العمومية لأساتذة الجامعة اللبنانية التي عقدت يومي الأربعاء والخميس 26 و 27 حزيران الحالي وأخذت بها ولخصتها بما يأتي:
- تعليق الإضراب بعد المؤتمر الصحافي الذي سيعقده وزير التربية أكرم شهيب صباح غد الجمعة 28 الحالي يتبنى فيه البنود السبعة المتفق عليها والتي تتضمن الحقوق المكتسبة والمطالب المحقة للأساتذة،
- العودة الى الإضراب في حال تم النكث بالوعود في جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة وفي أولى الجلسات المخصصة لتشريع القوانين العادية".
ولفتت الهيئة التنفيذية إلى أنها ستلتقي وزير التربية قبل المؤتمر الصحفي.
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