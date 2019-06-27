متفرغو اللبنانية: لتعليق الإضراب بعد المؤتمر الصحافي لوزير التربية غدا

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​، في بيان، أنها "عقدت اجتماعًا استثنائيًا في مقرها، برئاسة ​يوسف ضاهر​ وحضور الأعضاء، ناقشت فيه توصيات الجمعيات العمومية لأساتذة الجامعة اللبنانية التي عقدت يومي الأربعاء والخميس 26 و 27 حزيران الحالي وأخذت بها ولخصتها بما يأتي:

- تعليق الإضراب بعد المؤتمر الصحافي الذي سيعقده وزير التربية ​أكرم شهيب​ صباح غد الجمعة 28 الحالي يتبنى فيه البنود السبعة المتفق عليها والتي تتضمن الحقوق المكتسبة والمطالب المحقة للأساتذة،

- العودة الى الإضراب في حال تم النكث بالوعود في جلسات الهيئة العامة ل​مجلس النواب​ المخصصة لمناقشة وإقرار ​الموازنة​ العامة وفي أولى الجلسات المخصصة لتشريع القوانين العادية".

ولفتت الهيئة التنفيذية إلى أنها ستلتقي وزير التربية قبل المؤتمر الصحفي.