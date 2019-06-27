الحريري:نأمل ان يبقى لبنان بمنأى عن النزاعات المسلحة في المنطقة

أكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أننا "في ​لبنان​ كنا ولا نزال خير من يُحسن المواجهة مع التحديات"، مشيرا الى ان "​الشعب اللبناني​ برهن أنه مثال للتفوق والابداع وقوة لبنان هي من قوة مجتمعه ومؤسساته"،معتبرا ان " الأوقات الحالية، في منطقتنا بالذات، هي أوقات صعبة ومصيرية. فالنزاعات المسلحة فيها على الصعيدين الإقليمي والدولي ليست بحاجة إلى برهان. وحتى اليوم بقي لبنان بمنأى عنها، بجهودنا وجهود أصدقائنا الدوليين ونأمل ان يبقى كذلك".

وفي كلمة له خلال مشاركته في حفل تخريج طلاب في جامعة الروح القدس-الكسليك توجه الحريري الى ​الطلاب​، مؤكدا أن "مُناسبات الخير والتلاقي والوحدة تصنع المواعيد الكبرى في تاريخ الأَوطان وموعدي معكم اليوم مناسبة على طريق الخير، لأجل لبنان"، مضيفا:": اليوم تنطلقون إلى ميادين العمل و​الحياة​ مسلَّحين بالقيم والعلْم والإِختصاص هو أَيضاً يومٌ لكلّ صاحب أَمل ولكلّ حاملٍ رجاء ب​المستقبل​".

وراى الحريري أن "في لبنان اليوم ضوضاء سياسية كبيرة ولكن الاوطان لا تتطور بالحياة السياسية فقط".

وقد جرى خلال الحفل منح دكتوراه فخرية للحريري.