أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أننا "في لبنان كنا ولا نزال خير من يُحسن المواجهة مع التحديات"، مشيرا الى ان "الشعب اللبناني برهن أنه مثال للتفوق والابداع وقوة لبنان هي من قوة مجتمعه ومؤسساته"،معتبرا ان " الأوقات الحالية، في منطقتنا بالذات، هي أوقات صعبة ومصيرية. فالنزاعات المسلحة فيها على الصعيدين الإقليمي والدولي ليست بحاجة إلى برهان. وحتى اليوم بقي لبنان بمنأى عنها، بجهودنا وجهود أصدقائنا الدوليين ونأمل ان يبقى كذلك".
وفي كلمة له خلال مشاركته في حفل تخريج طلاب في جامعة الروح القدس-الكسليك توجه الحريري الى الطلاب، مؤكدا أن "مُناسبات الخير والتلاقي والوحدة تصنع المواعيد الكبرى في تاريخ الأَوطان وموعدي معكم اليوم مناسبة على طريق الخير، لأجل لبنان"، مضيفا:": اليوم تنطلقون إلى ميادين العمل والحياة مسلَّحين بالقيم والعلْم والإِختصاص هو أَيضاً يومٌ لكلّ صاحب أَمل ولكلّ حاملٍ رجاء بالمستقبل".
وراى الحريري أن "في لبنان اليوم ضوضاء سياسية كبيرة ولكن الاوطان لا تتطور بالحياة السياسية فقط".
وقد جرى خلال الحفل منح دكتوراه فخرية للحريري.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري:نأمل ان يبقى لبنان بمنأى عن النزاعات المسلحة في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.