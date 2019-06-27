مسؤول إيراني: أميركا تريد محادثات لكن عليها وقف الحرب الاقتصادية أولًا

كشف مسؤول إيراني أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ تريد إجراء محادثات معنا لكننا في حالة حرب اقتصادية معها ويجب عليها وقفها أولًا"، مشيرًا إلى أن "المرحلة الأولى من ​الهدنة​ الاقتصادية يجب أن تتيح لنا بيع نفطنا وينبغي على الأوروبيين شراء ​النفط​ منا أو إعطائنا أموال النفط".

وشدّد المسؤول على أنه "يجب أن تعود مستويات تصدير نفطنا كما كانت قبل إعادة فرض ​العقوبات الأميركية​".