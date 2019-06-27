مسؤول إيراني: أميركا تريد محادثات لكن عليها وقف الحرب الاقتصادية أولًا

كشف مسؤول إيراني أن "الولايات المتحدة الأميركية تريد إجراء محادثات معنا لكننا في حالة حرب اقتصادية معها ويجب عليها وقفها أولًا"، مشيرًا إلى أن "المرحلة الأولى من الهدنة الاقتصادية يجب أن تتيح لنا بيع نفطنا وينبغي على الأوروبيين شراء النفط منا أو إعطائنا أموال النفط".
وشدّد المسؤول على أنه "يجب أن تعود مستويات تصدير نفطنا كما كانت قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية".
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