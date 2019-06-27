كنعان: لجنة المال أقرت في الجلسة المسائية موازنتي وزارتي العمل والصحة

أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، أنّ "اللجنة أقرّت في الجلسة المسائيّة موازنتي وزارتي العمل والصحة العامة". وذكرت قناة الـ"MTV" أنّ "لجنة المال أوصت بدفع مستحقات ​الضمان الاجتماعي​ والبالغة 348 مليار ليرة لبنانية".

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