شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى فاضحا الجزيرة: عاهرة تتحدث عن الشرف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف المحلل السياسى السعودى، خالد الزعتر، قناة الجزيرة القطرية بالقناة العاهرة، مشيرا إلى أنها عاهرة تتحدث عن الشرف.
وقال المحلل السياسى السعودى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": العاهرة عندما تتحدث عن الشرف هي مثل قناة الجزيرة عندما تتحدث عن قضية فلسطين ، وهي منبر اعلامي لخدمة إسرائيل أفيخاي أدرعي ضيف دائم على قناة الجزيرة".
وتابع خالد الزعتر: رئيس إسرائيل شمعون بيريز زار مقر الحزيرة ، وفي نشرات الأخبار تمحي فلسطين من الخارطة وتضع إسرائيل بدلا منها.
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