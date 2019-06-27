شكرا لقرائتكم خبر عن صور.."محلية البرلمان" تتفقد مشروعات بشاير الخير بالإسكندرية..وتصفها بإنجازات تنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الوفد البرلماني، من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروعات بشاير الخير، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظة الإسكندرية لمدة ثلاثة أيام، والتي بدأت اليوم، الخميس، وذلك برفقة قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء أحمد العزازى، رئيس الشعبة الهندسية فى المنطقة الشمالية العسكرية.

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وقام الوفد البرلماني بتفقد مشروع التطوير الحضاري بمنطقة مأوي الصيادين بالقباري (بشاير الخير 3 و 5)، و تفقد تنفيذ إنشاء الكنيسة ومساجد والوحدات السكنية، كما تفقد الوفد البرلماني مشروع بشاير الخير (1، 2)، سواء ما تم تسكينه أو مشروع استكمالها.

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وأكد اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جادة وعازمة علي القضاء علي العشوائيات ليس في الإسكندرية فقط ولكن في كل المحافظات، مشرا إلي أن العمل يجري علي قدم وساق للانتهاء من المشروعات التنموية في الإسكندرية.

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وقال "العزازي"، إن مشروعات بشاير الخير تهدف للقضاء علي العشوائيات ودعم سكان هذه المناطق لتوفير حياة كريمة لهم ومسكن ملائم ولائق، وهذه المشروعات ستحقق طفرة تنموية، كما ستشجع علي الاستثمار، وشرح للوفد البرلماني تفاصيل هذه المشروعات وأهدافها.

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ويعد مشروع بشاير الخير هو أكبر مشروع قومى تم إنشاؤه بالإسكندرية مؤخرا فى مجال تطوير العشوائيات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف الشعبة الهندسة بالمنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية لإنجاز هذا المشروع القومى الذى سيغير مشهد المناطق العشوائية بالإسكندرية ويحولها إلى مناطق حضارية تنموية، ليست مناطق سكنية فقط، بل يتضمن المشروع إنشاء مولات تجارية ومستشفيات ومساجد وكنائس ومراكز حرفية وتنموية للنهوض بتلك المناطق، ليصبح المشروع الامتداد العمرانى الجديد للإسكندرية غربا.

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ويوفر بشاير الخير 3 و5 بمأوى الصيادين بالقبارى يوفر 25 ألف و824 وحدة سكنية وهى وحدات سكنية كاملة المرافق والتجهيز والأثاث، حيث سيتم إنشاء بشاير الخير 3 على مساحة 105 أفدنة وبشاير الخير 5 على مساحة 90 فدانا، أما بشاير الخير 5 فهو يتضمن إنشاء 15200 وحدة سكنية، ومساحات تجارية بإجمالى 99465 متر مربع، وإنشاء 7 مساجد ومستشفى لعلاج السرطان ونادى رياضى ومدرستين تعليم أساسى بإجمالى 33 فصلا دراسيا.

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وأشاد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروعات بشاير الخير، وبالجدية والسرعة في تنفيذها، وأهدافها خاصة في تحقيق التنمية والقضاء علي العشوائيات، ورصد الوفد البرلماني ما تحقق من إنجاز في بشاير الخير (1،2) والحياة الكريمة التي تم توفيرها للمواطنين في مدينة سكنية متكاملة بها كل المقومات للحياة من وحدات سكنية ومدارس ومساجد وكنيسة وملاعب ومحلات وغيرها.

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ويرأس الوفد البرلماني المهندس أحمد السجيني، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، ويضم الوفد كل من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية (محمد الدامي أمين سر اللجنة، محمد الحسيني، يسري الأسيوطي، أحمد سليمان، عصام إدريس، عبد العزيز الصفتي، عطية موسي، عبد الحكيم مسعود، مني جاب الله، أمل زكريا، فتحي الشرقاوي)، بالإضافة إلي المستشار رضا حسين أمين اللجنة، ومحمد صابر ومصطفي صبحي، من أمانة اللجنة.

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وتواجد مع وفد لجنة الإدارة المحلية نواب محافظة الإسكندرية عبد الفتاح محمد وصلاح عيسي وإلهام المنشاوي، وآخرين.

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