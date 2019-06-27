شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تدين تفجيرات الإرهاب فى تونس..وتحميل "الإخوان مسئولية نشر الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان حزب الوفد، التفجيرات الإرهابية الغاشمة التى وقعت، اليوم، الخميس، فى أهم الشوارع الحيوية بوسط العاصمة التونسية.

واستنكر الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المواطنين الآمنين ورجال الشرطة، مؤكدًا موقف الوفد الرافض لكل أعمال العنف والإرهاب الذي يحصد أرواح الأبرياء.

وأعلن "الهضيبي" تضامن حزب الوفد مع الشعب التونسي والحكومية التونسية ضد قوى الإرهاب وجماعات التطرف والعنف، مطالبًا المجتمع الدولي بسرعة التحرك لردع هذه الجماعات الظلامية التي تنفذ أجندات خارجية تهدف إلى تفتيت وتقسيم الوطن العربي وبث الرعب في قلوب المواطنين.

وأشار "الهضيبي"، في بيان صدر عن حزب الوفد اليوم الخميس، إلى دور مصر الرائد في محاربة الإرهاب الأسود نيابة عن العالم كله، وأن الأمر بات خطيرًا بعد توسيعد دائرة الإرهاب في المنطقة، ما يتطلب تكتل دول المنطقة للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا الخطر الغاشم الذي يهدد المنطقة كلها بلا استثناء.

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كما أدان منذر قفراش، رئيس جبهة الإنقاذ التونسية، العملية الإرهابية التى شهدتها تونس خلال الساعات الماضية، محملا حركة النهضة الإخوانية مسؤولية إدخال الإرهاب لتونس.

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وقال منذر قفراش، فى بيان له، إن هناك معطيات هامة حول تورط النهضة و الغنوشي في إدخال الإرهاب و الإرهابيين لتونس، وبالتالى فهم يتحملون مسؤولية هذا العمل الإرهابى.