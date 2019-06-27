العثور على جثة و4 مفقودين في صحراء الخارجة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:
عثر رجال الأمن بالوادي الجديد، اليوم الخميس، على جثة و4 أشخاص آخرين كانوا مفقودين في صحراء قرية الكويت جنوب مدينة الخارجة.
تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من النجدة يفيد العثور على كل من محمد مجدي السيد، 16سنة، وعلي حسين رياض، 38سنة، ومجدي سيد محمد، 41 سنة، ورفعت سيد كامل، 31 سنة، مصابين بهبوط وإجهاد حراري، وجثة حسام خيري محمد، 22سنة، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام.
وتبين أنهم مفقودين في صحراء قرية الكويت جنوب الخارجة منذ أكثر من يوم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وجاري الكشف عن ملابساته بمعرفة إدارة البحث الجنائي.
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