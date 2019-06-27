محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير - عبدالله عويس: نسوة تصرخ، ورجال يحاولون جمع ما يمكن إنقاذه، الدخان يطغى على كل شيء، بينما يصوب رجال الإطفاء خراطيم المياه على السقف الخشبي، لسوق الخضار بالعتبة، بعدما أكلت النار معظمه، وأكلت بضائع متنوعة بين مواد غذائية وأجهزة كهربائية، يقدرها أصحابها بالملايين.

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كانت هذه تفاصيل خبر 11 صورة من حريق سوق الخضار بالعتبة: "خسارة بضائع ووجع قلوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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