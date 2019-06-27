فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق في يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

سجلت فرنسا أعلى درجة حرارة على الإطلاق لشهر يونيو اليوم الخميس، حيث بلغت 9ر41 درجة مئوية، حسبما أفادت متحدثة باسم الأرصاد الجوية الفرنسية.

وسجلت درجة الحرارة رقما قياسيا في قرية رون فالي في سان - جوليان - دي - بيرولاس، وكان الرقم القياسي الوطني السابق لشهر يونيو هو 5ر41 درجة مئوية، وتم قياسه في إقليم أود جنوبي البلاد عام 2003.

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وبلغت درجة الحرارة القياسية في كل ا الأوقات بفرنسا 1ر44 درجة مئوية، وتم قياسها جنوبي فرنسا خلال موجة الحر القاتلة في أغسطس 2003. وحذرت الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة في المنطقة قد تصل إلى ما بين 42 و 45 درجة مئوية غدا.

وأطلقت الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم أول إنذار أحمر على الإطلاق للتأهب للموجة الحارة الخطيرة.

ويشمل الإنذار أربعة أقاليم في جنوب فرنسا، بما في ذلك مدن مرسيليا ونيم ومونبلييه وأفينيون.