مستشفي تونس: استقرار الوضع الصحي لمصابي التفجيرين الانتحاريين

أعلنت مديرة مستشفى شارل نيكول بالعاصمة التونسية سعاد صدراوي استقرار حالات المصابين الثمانية من رجال الأمن والمدنيين ضحايا التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا بنهج شارل ديجول وقبالة إدارة الشرطة بالقرجاني بالعاصمة تونس. وقبالة إدارة الشرطة بالقرجاني بالعاصمة تونس. وقالت صدراوي - في تصريح صحفي - إن حالات المصابين الثمانية الذين استقبلهم المستشفى "متفاوتة الخطورة، لكنها مستقرة"، مؤكدة تسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف رجال الأمن.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت - في بيان اليوم - عن وفاة شرطة وإصابة آخرين عقب الهجومين الإرهابيين بالعاصمة تونس.

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